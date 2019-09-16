"Декому пора витерти соплі", – Бабич розкритикував молодих гравців Маріуполя після нічиєї з Олімпіком

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич не в захваті від дій окремих виконавців у матчі сьомого туру УПЛ.

"Свої проблеми ми знаємо. Це не виправдання, але у нас сьогодні три гравці основного складу не могли брати участь: Фомін, Корнієнко і Танковський. Для нас це серйозні втрати. Безумовно, сьогодні ми планували зіграти інакше. Ті елементи, які ми відпрацьовували на тренуваннях на полі нашої бази, у нас не вийшли. На базі у нас швидке поле, тут, на стадіоні, поле повільне.

Дебютний гол Кірюханцева у відеоогляді матчу Маріуполь – Олімпік – 1:1

Ми знаємо свої помилки... Через поле нам, напевно, зручніше грати на виїзді – там, де є автоматичний полив і поле швидке. На таких полях нам комфортніше грати. У нас же поле, на якому зручніше грати за допомогою довгих передач. Але так теж треба вміти грати.

Кимось я задоволений, кимось – ні. Деяким молодим футболістам пора витерти соплі й зрозуміти, що вони грають в Прем'єр-лізі, а не в дублі. Це наша робота. Будемо з ними розмовляти й працювати на тренуваннях. В таких матчах відразу помітно різницю між тими футболістами, з якими ми вже працюємо давно і тими, хто тільки приєднався", – цитує Бабича офіційний сайт Олімпіка.

Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте Гомеса

Нагадаємо, матч Маріуполь – Олімпік завершився нічиєю 1:1. Азовці утримують сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ, а донеччани – останню, з відставанням у чотири пункти від Львова.