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Дебютний гол Кірюханцева у відеоогляді матчу Маріуполь – Олімпік – 1:1

18:22 80 Читать на русском
Дебютний гол Кірюханцева у відеоогляді матчу Маріуполь – Олімпік – 1:1
Маріуполь – Олімпік / ФК Маріуполь

У матчі 7 туру УПЛ Маріуполь вдома розписав мирову з донецьким Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу.

42’ Ігор Кирюханцев
 
Демір Імері 58’
42’ Ігор Кирюханцев
58’ Демір Імері

У матчі 7 туру УПЛ Маріуполь вдома приймав донецький Олімпік. Своїм дебютним голом за "чайок" і перший гол у дорослому футболі забив Ігор Кірюханцев. Він обігрався із Чурком і з краю штрафного пробив у "дев'ятку" воріт гостей.

Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте Гомеса

По перерві Імері з-за меж штрафного замкнув подачу з кутового і зрівняв рахунок у зустрічі. Більше команди не забивали і зіграли внічию.

Маріуполь піднявся на 6 позицію в турнірній таблиці, набравши 8 очок, у Олімпіка 2 пункти і остання сходинка.

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Відеоновини Олімпік Олімпік Маріуполь - Олімпік Маріуполь Маріуполь
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