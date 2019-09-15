Дебютний гол Кірюханцева у відеоогляді матчу Маріуполь – Олімпік – 1:1

У матчі 7 туру УПЛ Маріуполь вдома розписав мирову з донецьким Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі 7 туру УПЛ Маріуполь вдома приймав донецький Олімпік. Своїм дебютним голом за "чайок" і перший гол у дорослому футболі забив Ігор Кірюханцев. Він обігрався із Чурком і з краю штрафного пробив у "дев'ятку" воріт гостей.

Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте Гомеса

По перерві Імері з-за меж штрафного замкнув подачу з кутового і зрівняв рахунок у зустрічі. Більше команди не забивали і зіграли внічию.

Маріуполь піднявся на 6 позицію в турнірній таблиці, набравши 8 очок, у Олімпіка 2 пункти і остання сходинка.