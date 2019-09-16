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"Некоторым пора вытереть сопли", – Бабич раскритиковал молодых игроков Мариуполя после ничьей с Олимпиком

09:16 53 Читати українською
"Некоторым пора вытереть сопли", – Бабич раскритиковал молодых игроков Мариуполя после ничьей с Олимпиком
Александр Бабич / Сайт Мариуполя

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич не в восторге от действий отдельных исполнителей в матче седьмого тура УПЛ.

42’ Игорь Кирюханцев
 
Демир Имери 58’
42’ Игорь Кирюханцев
58’ Демир Имери

"Свои проблемы мы знаем. Это не оправдание, но у нас сегодня три игрока основного состава не могли принимать участие: Фомин, Корниенко и Танковский. Для нас это серьезные потери. Безусловно, сегодня мы планировали сыграть иначе. Те элементы, которые мы отрабатывали на тренировках на поле нашей базы, у нас не вышли. На базе у нас быстрое поле, здесь, на стадионе, поле медленное.

Дебютный гол Кирюханцева в видеообзоре матча Мариуполь – Олимпик – 1:1

Мы знаем свои ошибки... Из-за поля нам, наверное, удобнее играть на выезде – там, где есть автоматический полив и поле быстрое. На таких полях нам комфортнее играть. У нас же поле, на котором удобнее играть с помощью длинных передач. Но так тоже надо уметь играть.

Кем-то я доволен, кем-то – нет. Некоторым молодым футболистам пора вытереть сопли и понять, что они играют в Премьер-лиге, а не в дубле. Это наша работа. Будем с ними разговаривать и работать на тренировках. В таких матчах сразу заметно различие между теми футболистами, с которыми мы уже работаем давно и теми, кто только присоединился", – цитирует Бабича официальный сайт Олимпика.

Олимпик расписал выездную ничью с Мариуполем в дебютном матче под руководством Висенте Гомеса

Напомним, матч Мариуполь – Олимпик завершился ничьей 1:1. Азовцы удерживают седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, а дончане – последнюю, с отставанием в четыре пункта от Львова.

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Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь - Олимпик Мариуполь Мариуполь
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