Аякс і Шахтар зустрічалися у благодійному поєдинку в Амстердамі. Рахунок і огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Аякс – Шахтар – 3:1

Голи: Тадіч, 45, Бергейс, 73, Кудус, 83 – Мудрик, 33

Шахтар (стартовий склад): Трубін – Конопля, Бондар, Козік, Корнієнко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Тотовицький.

Матч Аякс – Шахтар стартував о 21:00 за київським часом на Йохан Кройф Арені в Амстердамі. Гра була під загрозою зриву, адже за кілька днів до поєдинку у таборі нідерландців зафіксували спалах коронавірусу, але матч таки відбувся. Ігор Йовічевіч провів свій другий поєдинок на посаді головного тренера Шахтаря.

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Хорват зробив кілька змін у складі, порівняно з матчем проти Фортуни (3:3). Зокрема, у старті з'явилися Едуард Козік, Георгій Судаков, Олексій Кащук, Артем Бондаренко та Михайло Мудрик. Натомість Удод, Джурасек, Криськів, Вакула і Сікан присіли в запас. Не було в заявці Лассіни Траоре, який перейшов у Шахтар саме з Аякса. Зазначимо, що у старті Шахтаря вийшли 10 вихованців. Лише Тарас Степаненко став винятком.

Альфред Схрьодер теж виставив кількох відомих гравців. Классен, Блінд, Тадіч, Антоні та новачок Бергвейн опинилися в стартовому складі 36-разового чемпіона Нідерландів, який здобув титул і в сезоні 2021/22.

Перший сейв Трубіна вже на 3-й хвилині. Кіпер Шахтаря перевів м'яч на кутовий після удару Бергвейна, який нещодавно перейшов із Тоттенхема. Шахтар відповів проходом Кащука, який з правого флангу увійшов у штрафний і впав. Ніякого пенальті. Ще одна вдала дія Трубіна, який ефектно відбив непростий удар з-за меж штрафного.

Непросто було "гірникам" у перші хвилини, хоча підопічні Йовічевіча і намагалися розігрувати на своїй половині. Втім, комбінації Аякса раз за разом призводили до напруги біля наших воріт. Дуже складно доводилося Коноплі та Корнієнку, яким протистояли Бергвейн з Антоні. Бразилець вже на 17-й хвилині почав куражитися, ефектно відкинувши під удар Альваресу. Той трохи не влучив у кут.

Перший класний момент у Шахтаря. Мудрик розкішно віддав урозріз на Кащука, але 38-річний кіпер Пасвеєр був першим на м'ячі. Випадав Тотовицький, від якого було мінімум конструктиву. Якщо Мудрик і Кащук хоч інколи нагадували про себе завдяки швидкості, то екс-гравець Колоса цим похизуватися не міг. Але Андрію доводилося дуже складно – кілька разів він опинявся сам проти 4-х суперників, тому не дивно, що атака завершувалася втратою м'яча.

Супершанс у "гірників". Кащук бив головою з лінії воротарського, але кіпер обрав правильну позицію. Можна було й краще пробити – Йовічевіч у технічній зоні емоційно вилаявся. Українською.

Гол Аякса назрівав. Классен п'ятою замикав подачу з флангу – знову Трубін. Топ-реакція від 20-річного воротаря. Але на 33-й хвилині Шахтар забив. Автором гола став Михайло Мудрик, який був найкращим у Шахтарі разом із Трубіним. Вінгер втік лівим флангом з центра поля, у стилі бразильця Роналдо ефектно розібрався з Ренсхом і пробив повз кіпера. Топ-клас українця.

Аякс пішов відігруватися і досяг свого на останніх секундах тайму. Гол прийшов із слабкого місця "гірників" у цьому матчі – з флангу захисту. Бергвейн пролетів повз Коноплю лівою бровкою і навісив на Антоні, той виграв боротьбу в Корнієнка та скинув на дальню стійку. Тадіч забивав у порожні ворота. 1:1 – підсумок першої половини. Контратаки Шахтаря були доволі гострими, а от захист бажав кращого, особливо фланги. 19-річний Едуард Козик у центрі оборони діяв доволі впевнено, порівняно зі своїми досвідченішими партнерами.

По перерві Йовічевіч майже повністю змінив склад, а вже на старті другого тайму "божі сини" ледь не вийшли вперед. Спершу стійка (чи навіть гравець Аякса на лінії воріт) зіграла за Шахтар, а Пятов парирував удар Антоні. У дуже схожому стилі 38-річний кіпер відбив ще один м'яч після дального удару. Обидва кіпери "гірників" видали дуже солідну гру. Там, де Пятов був безсилим, господарів підводила влучність. Спершу Антоні, а згодом і Классен били повз ворота із класних позицій.

Оновлений склад Шахтаря значно рідше переходив половину поля – по перерві українці лише відбивалися. Вакула, Топалов і Сікан не діяли настільки гостро, як їхні партнери до перерви. Якщо в першій половині гри "гірники" мали що протиставити, то у другому таймі була гра в одні ворота. Щоправда, варто зробити поправку на те, що на полі була молодь, Пятов і Джурасек.

Тиск Аякса приніс результат на 73-й хвилині. Пятов вибив м'яч за межі штрафного після подачі кутового, на підбиранні абсолютно нікого не було, а Бергейс з допомогою рикошету вивів господарів уперед. Закономірно.

Аякс був значно ближчим до третього м'яча, ніж Шахтар до того, щоб зрівняти. І цей гол влетів у ворота Пятова. Невдалий вихід "гірників" з оборони завершився точним ударом Кудуса в кут воріт. 3:1 – Йовічевіч зазнав першої поразки в Шахтарі. Аякс був на голову вищим, хоча моментами в першому таймі українська команда грала на рівних.