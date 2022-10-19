"Щодо цього епізоду можу підтвердити слова Краснікова, що жодної бійки не було. Була штовханина та емоційні розмови, але до рукоприкладства не доходило. Тому попрошу колег журналістів, представників медіацеху не придумувати те, чого не було. Насправді були емоції, вони вирували під час матчу.

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Всі, хто знають мене в житті, знають, що я людина дуже спокійна, виважена і терпляча. Ніколи собі не дозволяв таких невиправданих емоційних кроків. Тим паче таких, які не прикрашають. У мене вперше трапився такий епізод. Я впевнений, що це востаннє. Більше я собі точно такого не дозволю, бо вважаю, що це не прикрашає мене і не прикрашає футбол", – сказав Дедишин на YouTube-каналі Руху.

СК Дніпро-1 у матчі з львів'янами вирвав перемогу на останніх секундах. Представники "чорно-жовтих" звинувачували рефері у грі на користь команди Кучера.

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