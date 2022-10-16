Поєдинок 7-го туру між Рухом та СК Дніпро-1 завершився скандалами – зокрема, між функціонерами клубів.

Після завершення матчу між Рухом та СК Дніпро-1 на полі відбулась сутичка, в якій взяв участь і спортивний директор дніпрян Євген Красніков. Функціонеру неодноразово дісталось. Зокрема, і від гендиректора Руха Ігоря Дедишина, повідомляє Fanday.

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Пізніше Красніков пропонував опоненту вийти один на один: "Він вдарив мене першим. За що ти мене вдарив? На*уй ти мене вдарив? Так підемо віч-на-віч вийдемо. Програв – терпи, б**дь".

Додамо, що СК Дніпро-1 вирвав перемогу над Рухом (3:2) – львів'яни догравали матч удев'ятьох. СК Дніпро-1 продовжує очолювати УПЛ, вигравши усі свої 6 матчів, тоді як Рух залишився тринадцятим з 4 очками в активі.

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