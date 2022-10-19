"По этому эпизоду могу подтвердить слова Красникова , что никакой драки не было. Была толкотня и эмоциональные разговоры, но до рукоприкладства не доходило. Поэтому попрошу коллег журналистов, представителей медиа не придумывать то, чего не было. На самом деле были эмоции, они бушевали во время матча.

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Все, кто знают меня в жизни, знают, что я человек очень спокойный, взвешенный и терпеливый. Никогда себе не позволял столь неоправданных эмоциональных шагов. Тем более таких, которые не украшают. У меня впервые случился такой эпизод. Я уверен, что это в последний раз. Больше я себе точно такого не позволю, потому что считаю, что это не украшает меня и не украшает футбол", – сказал Дедышин на YouTube-канале Руха .

СК "Днепр-1" в матче с львовянами вырвал победу на последних секундах. Представители "черно-желтых" обвиняли рефери в игре в пользу команды Кучера.

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