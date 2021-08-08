Рома програла Бетісу в спарингу. Дивіться відео голів та огляд матчу Бетіс – Рома на "Футбол 24".

Товариський матч

Бетіс – Рома – 5:2

Голи: Родрі, 4, Фекір, 30, Морено, 58, Тельйо, 80, Роберт, 83 – Шомуродов, 27, Манчіні, 51

Вилучення: Пеллегріні, 59, Моурінью, 59, Манчіні, 65, Карсдорп, 78

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Перший матч Роми в Андалусії завершився скандалом. "Вовки" програли Бетісу з рахунком 2:5 (відзначимо дебютний гол Ельдора Шомуродова), але запам'ятається зустріч зовсім не цим.

На 58-й хвилині Бетіс втретє вийшов уперед, але Морено відверто зіграв рукою. Арбітр зарахував взяття воріт, спровокувавши суперечку. На полі з'явився навіть Жозе Моурінью, який побачив перед собою червону картку. Також отримав вилучення капітан римлян Лоренцо Пеллегріні. Пов'язка перейшла до Джанлуки Манчіні, який повторив долю свого колеги через якихось 5 хвилин. Згодом ще й Карсдорп достроково пішов відпочивати.

У такій ситуації Бетіс без проблем довів справу до розгрому, забивши іще два м'ячі наприкінці зустрічі.

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