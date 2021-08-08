Товарищеский матч

Бетис – Рома – 5:2

Голы: Родри, 4, Фекир, 30, Морено, 58, Тельо, 80, Роберт, 83 – Шомуродов, 27, Манчини, 51

Удаления: Пеллегрини, 59, Моуринью, 59, Манчини, 65, Карсдорп, 78

Рома одержала первую победу на сборах в Португалии - ужасный фейл Патрисиу и парад ошибок соперника

Первый матч Ромы в Андалусии завершился скандалом. "Волки" проиграли Бетису со счетом 2:5 (отметим дебютный гол Эльдора Шомуродова), но запомнится встреча вовсе не этим.

На 58-й минуте Бетис в третий раз вышел вперед, но Морено откровенно сыграл рукой. Арбитр засчитал взятие ворот, спровоцировав потасовку. На поле появился даже Жозе Моуринью, который увидел перед собой красную карточку. Также получил удаление капитан римлян Лоренцо Пеллегрини. Повязка перешла к Джанлуке Манчини, который повторил судьбу своего коллеги спустя каких-то 5 минут. Потом еще и Карсдорп досрочно ушел отдыхать.

В такой ситуации Бетис без проблем довел дело до разгрома, забив еще два мяча в конце встречи.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря