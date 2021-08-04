Товариський матч

Белененсеш – Рома – 1:3

Голи: Ндур, 15 – Джеко, 20, Дзаньйоло, 56, Майораль, 85

Початок поєдинку став не надто приємним для Роми. Португальський кіпер Руй Патрісіу, який нещодавно прийшов із Вулверхемптона, привіз гол у свої ворота, невдало обробивши м'яч. Суперник скористався технічним браком чемпіона Європи-2016 та відкрив рахунок.

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Щоправда, "вовки" поступалися недовго. Вже за 5 хвилин Джеко після прострілу Карсдорпа вирівняв становище ударом в порожні ворота. Більше голів у першому таймі не було, а по перерві Ніколо Дзаньйоло вивів Рому вперед. Хавбек підстеріг невдалий пас назад та розібрався з воротарем і захисником.

Крапку в матчі поставив Борха Майораль. І знову не обійшлося без помилки гравця Белененсеша, який втратив м'яч поблизу власного штрафного. 3:1 – перемога Роми, яка перервала серію з двох нічиїх на зборах у Португалії.

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