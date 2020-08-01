Дебелко відзначився курйозним голом завдяки шокуючій помилці суперників – відео епічного ляпу

Дебелко епічним голом допоміг Ризі здолати Спартакс в рамках 11-го туру чемпіонату Латвії.

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Роман поставив крапку в матчі, відзначившись на 80 хвилині. Після закидання Феліпе Брізоле голкіпер та захисник Спартакса вдвох вибігли на м'яч та зіштовхнулись у повітрі. Дебелко підчатував на відскок та забив, зробивши рахунок 4:2. Додамо, що захисник примудрився травмуватись у момент зіткнення.

Зазначимо, що цей гол став уже сьомим для українця у 18 поєдинках у складі Риги в поточному сезоні, а його команда з 30 очками очолює турнірну таблицю.

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