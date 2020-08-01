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Дебелко отличился курьезным голом благодаря шокирующей ошибке соперников – видео эпичного ляпа

17:48 - Читати українською
Дебелко отличился курьезным голом благодаря шокирующей ошибке соперников – видео эпичного ляпа
Роман Дебелко вместе с партнерами / ФК Рига

Форвард Риги Роман Дебелко продолжает забивать в чемпионате Латвии – на этот раз соперники подарили гол украинцу.

Дебелко эпичным голом помог Риге одолеть Спартакс в рамках 11-го тура чемпионата Латвии.

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Роман поставил точку в матче, отличившись на 80 минуте. После заброса Фелипе Бризоле голкипер и защитник Спартакс вдвоем выбежали на мяч и столкнулись в воздухе. Дебелко подкараулил отскок и забил, сделав счет 4:2. Добавим, что защитник умудрился травмироваться в момент столкновения.

Отметим, что этот гол стал уже седьмым для украинца в 18 поединках в составе Риги в текущем сезоне, а его команда с 30 очками возглавляет турнирную таблицу.

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Теги
Мир футбольные курьёзы Видеоновости Украинцы за рубежом Рига Рига Роман Роман Дебелко
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