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Дебелко оформив хет-трик за Ригу – ще один гол в активі іншого українця

22:18 838 Читать на русском
Дебелко оформив хет-трик за Ригу – ще один гол в активі іншого українця
Дебелко забив 3 голи за Ригу / ФК Рига

Рига перемогла Спартак з Юрмали в матчі 27-го туру чемпіонату Латвії. Українці забили всі 4 голи у складі столичної команди.

Чемпіонат Латвії, 27 тур

Спартак – Рига – 2:4

Голи: Опара, 44, Емсіс, 71 – Дебелко, 10, (пен), 24, 29, Славов, 63

Роман Дебелко став героєм матчу Спартак – Рига в 27-му турі першості Латвії. 26-річний українець забив 3 голи ще в першому таймі – спочатку він реалізував пенальті, потім відзначився після виходу віч-на-віч, а третій м'яч забив ударом головою.

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Після перерви замість Дебелка вийшов Мирослав Славов – саме український форвард забив четвертий гол Риги після прострілу з флангу. Спартак відповів лише двома влучними ударами – 2:4 на користь Риги, яка впевнено лідирує в турнірній таблиці (50 очок).

В активі Дебелка 4 голи в чемпіонаті та 3 – в Лізі Європи. Славов забив двічі – обидва рази в рамках чемпіонату.

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