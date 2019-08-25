Дебелко оформив хет-трик за Ригу – ще один гол в активі іншого українця

Рига перемогла Спартак з Юрмали в матчі 27-го туру чемпіонату Латвії. Українці забили всі 4 голи у складі столичної команди.

Чемпіонат Латвії, 27 тур

Спартак – Рига – 2:4

Голи: Опара, 44, Емсіс, 71 – Дебелко, 10, (пен), 24, 29, Славов, 63

Роман Дебелко став героєм матчу Спартак – Рига в 27-му турі першості Латвії. 26-річний українець забив 3 голи ще в першому таймі – спочатку він реалізував пенальті, потім відзначився після виходу віч-на-віч, а третій м'яч забив ударом головою.

Селтік без Шведа переміг Хартс – Леннон продовжує ігнорувати українця

Після перерви замість Дебелка вийшов Мирослав Славов – саме український форвард забив четвертий гол Риги після прострілу з флангу. Спартак відповів лише двома влучними ударами – 2:4 на користь Риги, яка впевнено лідирує в турнірній таблиці (50 очок).

В активі Дебелка 4 голи в чемпіонаті та 3 – в Лізі Європи. Славов забив двічі – обидва рази в рамках чемпіонату.

Борнмут – Ман Сіті: Зінченко перевершує сам себе – українець відбивається від 65-мільйонного конкурента у день рекордів