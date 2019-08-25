Селтік без Шведа переміг Хартс – Леннон продовжує ігнорувати українця

Селтік без особливих проблем здолав опір Хартса (3:1) в поєдинку 3-го туру чемпіонату Шотландії 2019/20. Мар'ян Швед знову не з'явився на полі.

Чемпіонат Шотландії, 3 тур

Селтік – Хартс – 3:1

Голи: Байо, 29, 60, Макгрегор, 54 – Вашингтон, 81

Нереалізований пенальті: Вашингтон, 80

Селтік здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті Шотландії. В 3-му турі "кельти" досить легко обіграли Хартс – 3:1. Дубль оформив івуарієць Вакун Байо, яким свого часу цікавилося київське Динамо, а ще один гол забив Макгрегор. Гості забили лише м'яч престижу під завісу поєдинку на Селтік Парк – Вашингтон не реалізував пенальті, але був першим на добиванні.

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Зазначимо, що Фрейзер Форстер потягнув 11-метровий вже в дебютному матчі після повернення до лав "кельтів".

Мар'ян Швед весь матч провів у запасі – Ніл Леннон знову не дав шансу вінгеру збірної України. Нагадаємо, 22-річний вінгер зіграв лише 21 хвилину в матчі Ліги чемпіонів проти Нимме Калью, у якому забив гол, але більше не виходив на поле.

Селтік набрав 9 очок після 3-х турів та очолює турнірну таблицю завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Рейнджерс, – у підопічних Стівена Джеррарда також 9 пунктів.

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