Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут – українець став одним з найкращих у виїзному матчі АПЛ

Манчестер Сіті здолав Борнмут 3:1 у виїзній грі 3-го туру чемпіонату Англії. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та взяв участь у двох результативних атаках. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:00 за Києвом. Команда Гвардіола перервала рекордну серію перемог з Зінченком на полі на 23-х зустрічах АПЛ. Обидва суперники ще не програвали в поточному сезоні та набрали по 4 очки. Водночас лише Ліверпуль та Арсенал перемогли в обох перших турах. Цікаво, що в рамках АПЛ Ман Сіті перемагав Борнмут у кожному з 8-и особистих матчів.

Борнмут – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Кевін Де Брюйне несподівано подарував м'яч супернику в центрі поля, але Джошуа Кінг пробив прямо в руки Едерсону. Зінченка декілька разів жорстко прийняли на половині поля Сіті. В одному з епізодів суперник розбив до крові губу українця. Перший момент гості створили після того, як Олекс через Давіда Сілву та Стерлінга запустив швидку атаку в дотик, яку завершував Бернарду Сілва. М'яч після рикошету мінімально розминувся з рамкою воріт. Зінченко ще раз класно розвернув атаку пасом у штрафний. Де Брюйне втратив нагоду для удару, але Стерлінг добив у кут. Майже гольовий пас для гравця збірної України!

Зінченко віддав уже 3 ключові паси на загострення за 15 хвилин – безумовний лідер у матчі. Оце так початок, якому навіть закривавлена губа не стає на заваді. Ще одна подача від Сашка завершується ударом Давіда Сілви і класним сейвом Ремсдейла. Українець дозволив подати зі свого флангу, і помилка захисників привела до удару Сміта впритул. Едерсон виручив. А через декілька хвилин гості покарали. Бернарду на Сілву, той на Стерлінга. Захисники і воротар Борнмута так і не зрозуміли, що трапилось, поки Рахім не проштовхнув круглого в сітку.

Шедевральний штрафний виконав Гаррі Вілсон на 3-й компенсованій. В Едерсона не було жодних шансів, хоча бразилець і мав захищати цей кут – просто ідеальний парашут залетів у дев'ятку. Лише Давід Сілва, Стерлінг та Агуеро заробили вищий бал, ніж Зіна, за перший тайм від Sofascore. Українець створив 4 моменти для партнерів і був одним з лідерів своєї команди за підкатами (2) та виносами (2).

Зінченко ледь не привіз момент на свої ворота, після чого 2 моменти прийшли після його прострілу та подачі. В обох випадках воротар господарів відчайдушно рятує ворота. Олександра просто не зупинити сьогодні з його передачами! Каллум Вілсон вибігає на побачення з Едерсоном – бразилець перекриває кут обстрілу і рятує команду Гвардіоли. Згодом Де Брюйне з Агуеро розігрують стрімку стіночку на правому фланзі, мінімальний промах бельгійця! Едерсон знову витягує небезпечний постріл з меж штрафного.

Команди показують видовищний футбол від воріт до воріт на старті другого тайму. Зінченко виграє верхову боротьбу після вкидання ауту, Агуеро отримує пас і в кілька передач обіграється з Давідом Сілвою та завдає вирішального удару. Українець взяв участь у 2 з 3 гольових атаках Ман Сіті сьогодні.

Зінченко – найкращий із захисників Ман Сіті, 6-й загалом, лідер у креативі

Олександр дещо підпсував собі оцінку від статистичних порталів Sofascore і Whoscored не зовсім впевненими діями на своїй половині та певною пасивністю після третього гола. Гра зовсім заспокоїлася, а Борнмут провів декілька спроб атак, які не завершилися особливо небезпечними моментами. У підсумку українець отримав по 7,1 бала від обох згаданих сайтів. Зінченко славетно попрацював на креатив, віддавши аж 6 ключових передач! У найближчого переслідувача (Агуеро) лише 3.

Крім цього, він став третім у матчі за кількістю контактів з м'ячем (105) і точних передач (76, або 91%). Незвично гострий у подачах з флангу, де йому не було рівних в ефективності (2 з 2). Утім, Олекс програв боротьбу, вигравши лише 4 єдиноборста з 9-и. Також Зіна не потішив частими втратами м'яча (11), ставши 3-м серед гравців Ман Сіті за цим показником. З іншого боку універсал збірної України компенсував це підбираннями. Ніхто частіше за Зінченка не повертав володіння Сіті у звітному матчі (9).