Дебелко оформил хет-трик за Ригу – еще один гол в активе другого украинца

Рига победила Спартак из Юрмалы в матче 27-го тура чемпионата Латвии. Украинцы забили все 4 гола в составе столичной команды.

Чемпионат Латвии, 27 тур

Спартак – Рига – 2:4

Голы: Опара, 44, Эмсис, 71 – Дебелко, 10, (пен), 24, 29, Славов, 63

Роман Дебелко стал героем матча Спартак – Рига в 27-м туре первенства Латвии. 26-летний украинец забил 3 гола еще в первом тайме – сначала он реализовал пенальти, затем отличился после выхода один на один, а третий мяч забил ударом головой.

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После перерыва вместо Дебелко вышел Мирослав Славов – именно украинский форвард забил четвертый гол Риги после прострела с фланга. Спартак ответил лишь двумя точными ударами – 2:4 в пользу Риги, которая уверенно лидирует в турнирной таблице (50 очков).

В активе Дебелко 4 гола в чемпионате и 3 – в Лиге Европы. Славов забил дважды – оба раза в рамках чемпионата.

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