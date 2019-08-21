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Де Россі зізнався, що міг перейти в Китай та отримувати шалені гроші

20:56 216 Читать на русском
Де Россі зізнався, що міг перейти в Китай та отримувати шалені гроші
Даніеле Де Россі / Соцмережі

Хавбек Бока Хуніорс Даніеле Де Россі розповів, чому перейшов у аргентинський клуб.

"У Китаї мені пропонували шалені гроші, але я запитав себе, чого я хочу. Я хотів знову відчувати себе живим і щасливим. Де я можу відчувати себе справжнім, окрім як в Ромі? Бока Хуніорс – був моєю першою відповіддю", – цитує Даніеле Де Россі Squawka.

Де Россі відзначився голом у дебютному матчі за Бока Хуніорс – ефектне повернення Гладіатора

Нагадаємо, італійський півзахисник покинув Рому в травні цього року та перейшов у аргентинський Бока Хуніорс. У складі нової команди Де Россі вже відзначився дебютним голом.

Зауважимо, що у італійській команді хавбек провів 18 сезонів, у яких зіграв 616 поєдинків, забив 63 голи та віддав 54 результативні передачі.

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Теги
Рома Рома Світ Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Китай Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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