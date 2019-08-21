Де Росси признался, что мог перейти в Китай и получать бешеные деньги

Хавбек Бока Хуниорс Даниэле Де Росси рассказал, почему перешел в аргентинский клуб.

"В Китае мне предлагали бешеные деньги но я спросил себя, чего я хочу. Я хотел снова чувствовать себя живым и счастливым. Где я могу чувствовать себя настоящим, кроме как в Роме? Бока Хуниорс – был моим первым ответом", – цитирует Даниэле Де Росси Squawka.

Де Росси отметился голом в дебютном матче за Бока Хуниорс – эффектное возвращение Гладиатора

Напомним, итальянский полузащитник покинул Рому в мае этого года и перешел в аргентинский Бока Хуниорс. В составе новой команды Де Росси уже отличился дебютным голом.

Заметим, что в итальянской команде хавбек провел 18 сезонов, в которых сыграл 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками