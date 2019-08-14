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Де Россі відзначився голом у дебютному матчі за Бока Хуніорс – ефектне повернення Гладіатора

09:57 981 Читать на русском
Де Россі відзначився голом у дебютному матчі за Бока Хуніорс – ефектне повернення Гладіатора
Даніеле Де Россі / Фото ФК Бока Хуніорс

Італійський хавбек Даніеле Де Россі вдало дебютував за аргентинський клуб, але фанати Бока Хуніорс не сильно раділи після матчу.

В рамках 1/16 фіналу кубка Аргентини Бока Хуніорс приймала Альмагро. Столичний клуб вийшов вперед завдяки голу новоспеченого хавбека команди Даніеле Де Россі. Італієць головою замкнув подачу з кутового.

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Проте радіти команді Даніеле в цей вечір не судилось. Суперник до фінального свистка зумів зрівняти рахунок, а в серії післяматчевих пенальті Альмагро переміг (3:1).

Нагадаємо, 36-річний Де Россі є легендою Роми. У складі "вовків" він провів 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.

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Теги
Бока Хуніорс Бока Хуніорс Світ Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Чемпіонат Аргентини
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