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Рома замінить Ель-Шаараві талантом з Бундесліги

14:13 526 Читать на русском
Рома замінить Ель-Шаараві талантом з Бундесліги
Леон Бейлі / Бундесліга

Форвард Байєра Леон Бейлі може перебратись у Рому.

Рома готує пропозицію Байєру щодо молодого нападника Леона Бейлі, повідомляє Sportitalia. Ямаєць має замінити Стефана Ель-Шаараві, який був проданий у Шанхай Шеньхуа за 18 млн євро.

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У сезоні 2018/19 Бейлі забив 5 голів та віддав 5 асистів у складі леверкузенської команди в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його у 40 млн євро.

Раніше була інформація, що до Паулу Фонсеки у Ромі може приєднатись Тайсон, але пізніше "вовки" зупинились на варіанті з підписанням Ясіна Браїмі.

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