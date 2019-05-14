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Рома оголосила про відхід Де Россі – гравець не має наміру завершувати кар'єру

14 травня 10:55 605 Читать на русском
Рома оголосила про відхід Де Россі – гравець не має наміру завершувати кар'єру
Даніеле Де Россі / Italian Football Daily

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі залишить римлян по завершенні сезону і спробує сили в іншому чемпіонаті.

"Даніеле 18 років був частиною нашої сім'ї. Він проведе останній матч проти Парми, і всі ми зустрінемо цей момент зі сльозами на очах, але ми поважаємо його бажання продовжити ігрову кар'єру.

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Йому майже 36, і його наступний виклик буде далеко від Риму. Ми дякуємо Даніеле і запевняємо його, що наші двері завжди відкриті для нього, якщо він вирішить повернутися в клуб у новій ролі", – розповів Палотта в коментарі офіційному сайту Роми.

Де Россі дебютував за Рому в 2002 році і провів всю кар'єру в римському клубі. За цей час півзахисник зіграв за Рому 614 матчів, забив 63 голи, виграв два Кубки і Суперкубок Італії.

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Італія Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
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