Де Россі пояснив, чому обрав Боку Хуніорс

Легенда Роми Даніеле Де Россі дав перший коментар у футболці аргентинського клубу Бока Хуніорс.

"Моє серце завжди з Ромою, але мені дуже подобається Бока. Я почав спостерігати за ними, ще коли був дитиною. За них грав Марадона, але я також закохався і в стадіон команди, і в місцевих фанатів.

Де Россі офіційно став гравцем Бока Хуніорс

Клуб, заснований італійцями, змушує мене почувати себе як вдома. Великий клуб, якому можна довіритись. Я завжди хотів поїхати в Америку і вийти на Бомбонеру (стадіон Бока Хуніорс – прим.) в статусі гравця Боки.

Найважливіше в житті – втілювати мрії. Спасибі, Бока", – цитує Де Россі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Даніеле Де Россі є живою легендою італійської Роми. У складі "вовків" він провів 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.

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