Де Россі офіційно став гравцем Бока Хуніорс

Англія — 07:30 1821
-
На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими руками
-
Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи: підтвердження класу луганців, вдалий дебют Скрипника та проблеми при стандартахЛіга Європи — 02:30 3971
-
Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 00:01 3834
-
Українці в Лізі Європи: фантастично корисний Яремчук, Петров осоромив росіян, Дебелко забив, чемпіон світу не зігравЛіга Європи — 25 лип 6188
-
Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігахСвіт — 25 лип 822