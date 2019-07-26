Де Россі офіційно став гравцем Бока Хуніорс

Аргентинський Бока Хуніорс завершив трансфер колишнього півзахисника збірної Італії Даніеле Де Россі.

"Він уже частина Бока", – відрапортував офіційний твіттер "генуезців".

Рома розпочала перемовини з Мораєсом

Термін і деталі угоди Де Россі з аргентинським грандом наразі залишаються невідомими. Раніше повідомлялося, що хавбек підпише контракт на 8 місяців (до березня 2020-го) й заробить за океаном 500 тисяч євро.

Даніеле Де Россі є живою легендою італійської Роми. У складі "вовків" він провів 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.