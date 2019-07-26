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Де Россі офіційно став гравцем Бока Хуніорс

09:32 282 Читать на русском
Де Россі офіційно став гравцем Бока Хуніорс
Даніеле Де Россі (у центрі) / ФК Бока Хуніорс

Аргентинський Бока Хуніорс завершив трансфер колишнього півзахисника збірної Італії Даніеле Де Россі.

"Він уже частина Бока", – відрапортував офіційний твіттер "генуезців".

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Термін і деталі угоди Де Россі з аргентинським грандом наразі залишаються невідомими. Раніше повідомлялося, що хавбек підпише контракт на 8 місяців (до березня 2020-го) й заробить за океаном 500 тисяч євро.

Даніеле Де Россі є живою легендою італійської Роми. У складі "вовків" він провів 18 сезонів і завершив виступи за столичний клуб у травні.

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Світ Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Трансфери Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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