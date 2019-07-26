toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Де Росси объяснил, почему выбрал Боку Хуниорс

20:26 71 Читати українською
Де Росси объяснил, почему выбрал Боку Хуниорс
Даниэле Де Росси / Фото Бока Хуниорс

Легенда Ромы Даниэле Де Росси дал первый комментарий в футболке аргентинского клуба Бока Хуниорс.

"Мое сердце всегда с Ромой, но мне очень нравится Бока. Я начал наблюдать за ними, еще будучи ребенком. За них играл Марадона, но я также влюбился и в стадион команды, и в местных фанатов.

Де Росси официально стал игроком Бока Хуниорс

Клуб, основанный итальянцами, заставляет меня чувствовать себя как дома. Большой клуб, которому можно довериться. Я всегда хотел поехать в Америку и выйти на Бомбонеру (стадион Бока Хуниорс - прим.) в статусе игрока Боки.

Самое важное в жизни – воплощать мечты. Спасибо, Бока", – цитирует Де Росси официальный сайт клуба.

Напомним, Даниэле Де Росси является живой легендой итальянской Ромы. В составе "волков" он провел 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ

blog_ava
Будучность – Заря: онлайн-видеотрансляция матча 2-го раунда квалификации ЛЕ – как это было
00:05
1768
Теги
Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
45
мин
Реал Мадрид
02:30
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук