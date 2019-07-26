Де Росси объяснил, почему выбрал Боку Хуниорс

Легенда Ромы Даниэле Де Росси дал первый комментарий в футболке аргентинского клуба Бока Хуниорс.

"Мое сердце всегда с Ромой, но мне очень нравится Бока. Я начал наблюдать за ними, еще будучи ребенком. За них играл Марадона, но я также влюбился и в стадион команды, и в местных фанатов.

Де Росси официально стал игроком Бока Хуниорс

Клуб, основанный итальянцами, заставляет меня чувствовать себя как дома. Большой клуб, которому можно довериться. Я всегда хотел поехать в Америку и выйти на Бомбонеру (стадион Бока Хуниорс - прим.) в статусе игрока Боки.

Самое важное в жизни – воплощать мечты. Спасибо, Бока", – цитирует Де Росси официальный сайт клуба.

Напомним, Даниэле Де Росси является живой легендой итальянской Ромы. В составе "волков" он провел 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.

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