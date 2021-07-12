Легенда "Скуадри Адзурри" Даніеле Де Россі не стримував емоцій після тріумфу на чемпіонаті Європи.

Збірна Італії напередодні тріумфально завершила виступи на Євро-2020, здолавши у фіналі турніру у серії пенальті Англію.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Гравці "Скуадри Адзурри" після святкування на полі продовжили насолоджуватись звитягою у роздягальні. Вони традиційно обливались шампанським, співали та танцювали.

Однак найяскравіше відсвяткував перемогу колишній півзахисник команди, а нині тренер із розвитку техніки збірної Італії Даніеле Де Россі. Зайшовши у роздягальню він з розгону застрибнув животом на стіл, який футболісти щедро полили водою, і проїхався по ньому, імітуючи святкування на футбольному полі. Доїхавши до кінця, він відштовхнувся від столу і, зробивши перекид через голову, кумедно впав на підлогу.

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