Де Пена: Я щасливий в Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена прокоментував можливе продовження контракту з киянами.

"Минулий рік я провів у рідному Насьйоналі. У мене закінчився контракт. Варіантів продовження кар'єри в різних клубах з різних країн було достатньо. Але я не поспішав з рішенням і чекав найбільш підходящий для мене варіант.

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Коли до мене звернулося Динамо, я сказав, що це цікаво, але треба подумати і більше дізнатися про команду. Прилетів до Києва в кінці березня і, вважаю, прийняв найправильніше рішення в моїй кар'єрі. Я абсолютно щасливий у Динамо.

Ще не перепідписав контракт. Але у мене є опція продовження угоди. Звичайно, я хочу залишитися в Динамо. Мені здається, клуб задоволений моєю грою. Зараз ще тільки жовтень, до грудня два місяці.

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Прийде час, і ми обговоримо це з керівництвом. Мені неймовірно подобається Динамо і українська столиця. Знаєте, я завжди насолоджуюся моментом, сьогоднішнім днем. Ніхто не знає, що може трапитися завтра. Наприклад, я ніколи не міг уявити, що доля занесе мене в Україну", – цитує Де Пену dynamo.kiev.ua.