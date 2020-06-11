Де Пена – про життя в Україні: Це не та країна, де у мене багато друзів

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена розповів про свій перший рік перебування в Україні.

"Це інша культура та мислення. Це не та країна, де у мене багато друзів. Люди тут не такі відкриті, як в інших частинах Європи, але я звик до цього, я відчуваю, що минув хороший рік. До мене ставляться добре, дали мені автомобіль та перекладача.

Де Пена: Перехід у Динамо став для мене переродженням

Для мене персональний виклик жити в такій великій країні, настільки інший, яка була частиною СРСР. Він досі має тут великий вплив", – сказав Де Пена в коментарі ESPN Deportes.

Додамо, що контракт 28-річного уругвайця з київським клубом розрахований до кінця 2021 року. Де Пена перебрався в Динамо на початку квітня 2019-го. У нинішньому сезоні хавбек провів у складі киян 27 поєдинків, відзначившись 6 голами і 4 асистами.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу