Де Пена: Перехід у Динамо став для мене переродженням

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена зізнався, як трансфер у київський клуб вплинув на його кар'єру.

"Я переходив у Динамо після не дуже хорошого року в Насьйоналі. Я грав достатньо багато, але не показував того, що очікував або від чекали мене.

Де Пена зізнався, коли завершить кар'єру

Переїзд у Київ став для мене переродженням, я отримав те визнання, якого потребував. Також 100% я став кращим фізично, більш зрілим. Я відчуваю, що за минулий рік я багато чому навчився", – сказав де Пена в коментарі ESPN Deportes.

Додамо, що контракт 28-річного уругвайця з київським клубом розрахований до кінця 2021 року. У нинішньому сезоні Де Пена провів у складі Динамо 27 поєдинків, відзначившись 6 голами і 4 асистами.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу