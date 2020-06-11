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Де Пена – о жизни в Украине: Это не та страна, где у меня много друзей

06:30 127 Читати українською
Де Пена – о жизни в Украине: Это не та страна, где у меня много друзей
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал о своём первом годе пребывания в Украине.

"Это другая культура и мышление. Это не та страна, где у меня много друзей. Люди здесь не такие открытые, как в других частях Европы, но я привык к этому, я чувствую, что прошел хороший год. Ко мне относятся хорошо, дали мне автомобиль и переводчика.

Де Пена: Переход в Динамо стал для меня перерождением

Для меня персональный вызов жить в такой большой стране, настолько другой, которая была частью СССР. Он до сих пор имеет большое влияние", – сказал Де Пена в комментарии ESPN Deportes.

Добавим, что контракт 28-летнего уругвайца с киевским клубом рассчитан до конца 2021 года. Де Пена перебрался в Динамо в начале апреля 2019-го. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе киевлян 27 поединков, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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