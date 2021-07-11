Півзахисник збірної Аргентини Родріго де Пауль своєрідно прокоментував тріумф "альбіселесте" на Копа Амеріка-2021.

Де Пауль і Мессі / Jaun News

"Мессі – найкращий гравець усіх часів. Перемога над Бразилією на Маракані перевершує всі сподівання.

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У цей буремний для країни час я відчуваю, як люди знову дарують один одному обійми", – цитує хавбека Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі одноосібно зібрав усі індивідуальні нагороди Копа Амеріка. Натомість Родріго де Пауль оформив асист у фіналі турніру проти команди Бразилії (1:0).

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