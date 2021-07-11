Перед початком фіналу Копа Амеріка-2021 у Росаріо, рідному місті Мессі, з'явилась 70-метрова проекція Ліонеля, повідомляє Goal.

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Зображення показали на головній визначній пам'ятці Росаріо – меморіалі національного прапора. Це місце є визначним для аргентинців, адже саме тут, 27 лютого 1812 року, вперше підняли національний прапор Аргентини. Можливо, така акція надихнула Мессі та Ко на перемогу в фіналі Копа Амеріка.

Нагадаємо, Аргентина мінімально перемогла Бразилію (1:0) та здобула довгоочікуваний Кубок Америки. "Альбіселесте" в 15 раз стали чемпіоном континенту, але остання перемога була зафіксована аж у 1993 році. Цікаво, що це перший трофей для Мессі в національній команді.

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