Де Пауль однозначно выбрал лучшего футболиста всех времен
18:40 - Читати українською
Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль своеобразно прокомментировал триумф "альбиселесте" на Копа Америка-2021.
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"Месси – лучший игрок всех времен. Победа над Бразилией на Маракане превосходит все ожидания.
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В это бурное для страны время я чувствую, как люди снова дарят друг другу объятия", – цитирует хавбека Mundo Deportivo.
Напомним, что Лионель Месси единолично собрал все индивидуальные награды Копа Америка. Зато Родриго де Пауль оформил ассист в финале турнира против команды Бразилии (1:0).
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