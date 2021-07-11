"Месси – лучший игрок всех времен. Победа над Бразилией на Маракане превосходит все ожидания.

Аргентина роскошно поддержала Месси перед финалом Копа Америка – 70-метровый Лео возвышался над родным городом

В это бурное для страны время я чувствую, как люди снова дарят друг другу объятия", – цитирует хавбека Mundo Deportivo.

Напомним, что Лионель Месси единолично собрал все индивидуальные награды Копа Америка. Зато Родриго де Пауль оформил ассист в финале турнира против команды Бразилии (1:0).

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