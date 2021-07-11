Лео був визнаний найкращим гравцем турніру, повідомляє офіційний твіттер Копа Амеріка. В активі аргентинця 4 голи та 5 результативних передач у 7 поєдинках.

Аргентина – Бразилія – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Копа Амеріка-2021

Окрім цього, Мессі розділив нагороду найкращому бомбардиру Кубка Америки із перуанцем Луїсом Діасом, який також відзначився 4 голами. А 5 гольових передач дозволили йому стати найкращим асистентом змагань.

Зазначимо, що Аргентина обіграла Бразилію в фіналі Копа Амеріка-2021 (1:0), а сам Мессі вперше у своїй кар'єрі здобув трофей у складі національної команди.

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