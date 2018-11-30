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Де Лаурентіс розповів цікаві подробиці щодо інтересу італійських грандів до Гамшіка

12:56 397 Читать на русском
Де Лаурентіс розповів цікаві подробиці щодо інтересу італійських грандів до Гамшіка
Марек Гамшік та Ауреліо Де Лаурентіс / Фото ФК Наполі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс похизувався зацікавленістю топових клубів до хавбека неаполітанців Марека Гамшіка.

"Колишній президент Інтера Массімо Моратті питав мене щодо Гамшика багато років назад.

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Потім ним цікавився Аллегрі, коли очолював спочатку Мілан, а потім Ювентус. Але Марек залишався з нами", – цитує Де Лаурентіса видання Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Гамшік виступає за Наполі з 2007 року і став живою легендою клубу. В поточному сезоні Серії А Марек провів 8 матчів, проте результативними діями не відзначався.

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