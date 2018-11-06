Гамшік став рекордсменом за кількістю проведених матчів за Наполі

Капітан Наполі золотими літерами вписав своє ім'я у історію неаполітанського клубу.

Словенець вийшов у стартовому складі Наполі на матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ та встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю зіграних матчів у футболці неаполітанців, повідомляє Opta.

Гамшік встановив історичний рекорд збірної Словаччини за кількістю проведених матчів

З урахуванням матчу проти ПСЖ у Гамшіка 512 поєдинків за клуб, що є найбільшим показником. Марек випередив Джузеппе Брусколотті (511 матчів).

Гамшік також є найкращим бомбардиром у історії Наполі. На рахунку хавбека 120 голів за клуб. Контракт Гамшіка з Наполі чинний до 2020 року.

"Зідан і Недвед були такі, як я": Марек Гамшік – душевна історія любові лідера суперника збірної України, що карав Росію