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Гамшік став рекордсменом за кількістю проведених матчів за Наполі

23:28 41 Читать на русском
Гамшік став рекордсменом за кількістю проведених матчів за Наполі
Марек Гамшік / Reuters

Капітан Наполі золотими літерами вписав своє ім'я у історію неаполітанського клубу.

Словенець вийшов у стартовому складі Наполі на матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти ПСЖ та встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю зіграних матчів у футболці неаполітанців, повідомляє Opta.

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З урахуванням матчу проти ПСЖ у Гамшіка 512 поєдинків за клуб, що є найбільшим показником. Марек випередив Джузеппе Брусколотті (511 матчів).

Гамшік також є найкращим бомбардиром у історії Наполі. На рахунку хавбека 120 голів за клуб. Контракт Гамшіка з Наполі чинний до 2020 року.

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Наполі - Парі Сен-Жермен: Вівторок 06 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
1 : 1
Парі Сен-Жермен
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Марек Гамшік Марек Гамшік Наполі Наполі Італія Наполі - Парі Сен-Жермен
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