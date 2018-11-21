toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА

Де Лаурентіс назвав головну умову повернення Кавані в Наполі

19:20 193 Читать на русском
Де Лаурентіс назвав головну умову повернення Кавані в Наполі
Едінсон Кавані / соцмережі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів, що готовий підписати Кавані, якщо ПСЖ відпустить гравця безкоштовно.

"Повернення Кавані в Наполі? Тільки якшо ПСЖ готовий віддати нам його безкоштовно або за символічну суму, адже контракт уругвайця з парижанами незабаром закінчується.

Наполі відмовився продавати Кулібалі за 90 мільйонів євро

Гіпотетично повернення Едінсона можливе, однак все залежить від головного тренера Карло Анчелотті та бажання Кавані піти на зниження зарплати. Ми готові платити йому 6-7 млн євро, але не більше", – цитує президента Наполі Football Italia.

До слова, уругваєць вже виступав у складі неаполітанців з 2010 по 2013 роки. На форварда також претендують Атлетіко та Реал.

Кавані перейшов у ПСЖ в 2013 році. У футболці парижан він зіграв 256 матчів і забив 176 голів.

"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильця

Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Едінсон Кавані Едінсон Кавані Наполі Наполі Італія Ауреліо Де Лаурентіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
0
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук