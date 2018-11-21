Де Лаурентіс назвав головну умову повернення Кавані в Наполі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів, що готовий підписати Кавані, якщо ПСЖ відпустить гравця безкоштовно.

"Повернення Кавані в Наполі? Тільки якшо ПСЖ готовий віддати нам його безкоштовно або за символічну суму, адже контракт уругвайця з парижанами незабаром закінчується.

Наполі відмовився продавати Кулібалі за 90 мільйонів євро

Гіпотетично повернення Едінсона можливе, однак все залежить від головного тренера Карло Анчелотті та бажання Кавані піти на зниження зарплати. Ми готові платити йому 6-7 млн євро, але не більше", – цитує президента Наполі Football Italia.

До слова, уругваєць вже виступав у складі неаполітанців з 2010 по 2013 роки. На форварда також претендують Атлетіко та Реал.

Кавані перейшов у ПСЖ в 2013 році. У футболці парижан він зіграв 256 матчів і забив 176 голів.

"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильця