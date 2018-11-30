Де Лаурентис рассказал интересные подробности относительно интереса итальянских грандов к Гамшику

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис похвастался заинтересованностью топовых клубов к хавбеку неаполитанцев Мареку Гамшику.

"Бывший президент Интера Массимо Моратти спрашивал меня о Гамшике много лет назад.

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Затем им интересовался Аллегри, когда возглавлял сначала Милан, а затем Ювентус. Но Марек оставался с нами", – цитирует Де Лаурентиса издание Sky Sport Italia.

Напомним, Гамшик выступает за Наполи с 2007 года и стал живой легендой клуба. В текущем сезоне Серии А Марек провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличался.

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