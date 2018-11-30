Де Лаурентис рассказал интересные подробности относительно интереса итальянских грандов к Гамшику

Лига Европы — 12:00 177
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"Сначала хаос, потом спокойствие". Английские СМИ хвалят молодежь Арсенала и описывают события перед матчем с Ворсклой
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Лига Европы: Лейпциг проиграл битву РБ лучшей команде турнира, обидчик Украины принес Зениту плей-оффЛига Европы — 29 нояб 417
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Челси – ПАОК: Хачериди получил красную карточку уже в дебюте матча – самое быстрое удаление в Лиге Европы с 2015 годаЛига Европы — 29 нояб 1356
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Ворскла – Арсенал: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 29 нояб 3496
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Ворскла разгромно уступила резервному составу Арсенала и потеряла шансы на выход из группы Лиги ЕвропыЛига Европы — 29 нояб 703
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