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Де Лаурентис рассказал интересные подробности относительно интереса итальянских грандов к Гамшику

12:59 30 Читати українською
Де Лаурентис рассказал интересные подробности относительно интереса итальянских грандов к Гамшику
Марек Гамшик и Аурелио Де Лаурентис / Фото ФК Наполи

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис похвастался заинтересованностью топовых клубов к хавбеку неаполитанцев Мареку Гамшику.

"Бывший президент Интера Массимо Моратти спрашивал меня о Гамшике много лет назад.

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Затем им интересовался Аллегри, когда возглавлял сначала Милан, а затем Ювентус. Но Марек оставался с нами", – цитирует Де Лаурентиса издание Sky Sport Italia.

Напомним, Гамшик выступает за Наполи с 2007 года и стал живой легендой клуба. В текущем сезоне Серии А Марек провел 8 матчей, однако результативными действиями не отличался.

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