Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа підписав новий контракт з клубом.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з голкіпером Давідом Де Хеа до 2023 року.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Іспанець став спадкоємцем Едвіна ван дер Сара, перебравшись на Олд Траффорд одразу після відходу голландця у 2011 році. За цей час він виграв АПЛ, Кубок Англії, Кубок ліги та двічі Суперкубок Англії, а також Лігу Європи.

У сезоні 2019/20 "червоні дияволи" виступатимуть у груповому етапі Ліги Європи. Вони зіграють проти Астани, Партизана та АЗ.

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