Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів

Вже завтра, 17 вересня, стартує груповий етап Ліги чемпіонів. "Футбол 24" розповідає, на що варто звернути увагу в новому сезоні головного єврокубка.

Вражаючий ювілей Реала

Цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів стане особливим для мадридського клубу. Реал у п'ятдесяте розпочне боротьбу за головний єврокубок – це більше, ніж у будь-якої іншої команди у турнірі. Крім того, "вершковим" також належить рекорд за кількістю перемог – 13 разів "королівський клуб" ставав тріумфатором. Тут варто пригадати періоди абсолютної гегемонії іспанського гранда, який завойовував трофей 5 разів поспіль з 1955-го по 1960-й рік, а також недавній успіх під керівництвом Зінедіна Зідана, коли Реал виграв 3 кубки за три сезони.

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Суперниками мадридців у групі А стануть ПСЖ, Брюгге, який залишив за бортом змагань київське Динамо, та турецький Галатасарай. Здається, що навіть кризовий Реал мусить посідати одне з перших двох місць у цьому квартеті.

Зідан кине виклик рекорду

Зінедін Зідан був змушений повернутися в Реал раніше, ніж сам того міг очікувати. Влітку він так і не отримав всіх тих гравців, який йому обіцяло керівництво. Звісно, підписання Азара, Йовіча, Мілітао та інших зробило команду сильнішою, але французький наставник дуже засмучений, що трансфер Погба так і не відбувся.

Зізу планував побудувати нову команду, яку знову боятиметься уся Європа і яка допоможе йому побити черговий рекорд у Лізі чемпіонів. Щоправда, цього разу перед ним непересічне досягнення. Наступний тріумф у турнірі дозволить наставнику Реала стати абсолютним рекордсменом. Досі жоден наставник не перемагав у Лізі чемпіонів 4 рази – по три титули у самого Зідана, у Карло Анчелотті та легендарного Боба Пейслі.

Мессі проти міланського прокляття

Аргентинець забив 112 голів у 15 сезонах Ліги чемпіонів, піднявши заповітний кубок над головою чотири рази. Цьогоріч Мессі спробує допомогти Барселоні виграти групу F, в якій компанію каталонцям складуть Борусія Д, Інтер та празька Славія.

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Капітан Барселони не зумів вразити ворота лише 5 команд, з якими зустрічався у Лізі чемпіонів. Поряд з Атлетіко, Рубіном, Бенфікою та Удінезе фігурує Інтер. Мессі тричі протистояв міланцям, але записати своє ім'я у протокол матчу не зміг. Цьогоріч у Ліонеля буде ще 2 шанси нарешті зняти це прокляття: 6 жовтня Інтер завітає на Камп Ноу, а 10 грудня Барселона навідається на Сан-Сіро.

УЄФА захищає уболівальників

Союз вирішив встановити обмеження на вартість квитків для гостьових уболівальників. Відтепер максимальна ціна за перепустку на матч Ліги чемпіонів складе 70 євро, в Ліги Європи – 45 євро. Нова ціна є еквівалентом мінімальної вартості квитка на фінальні матчі двох єврокубків у попередніх сезонах.

УЄФА вдався до подібного кроку після того, як у минулому розіграші ЛЧ Барселона встановила ціни для вболівальників Манчестер Юнайтед та Ліверпуля, що перевищували 100 фунтів за квиток. Керівництво мерсисайдців навіть вдалося до такого ж кроку для каталонських фанів, щоб мати змогу компенсувати різницю власним уболівальникам, які все ж полетіли в Барселону. Тепер УЄФА вирішив унеможливити подібні інциденти.

Бензема в компанії Мессі та Роналду

Домінуванням Мессі та Роналду у європейському футболі вже нікого не здивуєш. Обидва завоювали по 5 "Золотих м'ячів", неодноразово перемагали в Лізі чемпіонів та побили низку вражаючих рекордів.

Цьогоріч компанію цій "парочці" складе Карім Бензема. Якщо кожен з трьох нападників відзначиться хоча б одним голом у головному єврокубку, то всі перевершать рекорд легендарного нападника Реала Рауля за кількістю сезонів поспіль в Лізі чемпіонів з забитими голами в активі. Наразі у всіх по 14 таких кампаній. До рекорду Раяна Гіггза теж вже зовсім близько. У колишньої зірки Манчестер Юнайтед таких 16 сезонів.

У тренерів з'явиться більше простору для маневру

Починаючи з цього сезону, на всі поєдинки Ліги чемпіонів можна буде внести до заявки на поєдинок 23 гравці (а не 18, як було). Таким чином, на лавці для запасних зможуть одночасно перебувати 12 футболістів замість семи. Отже, наставники команд матимуть більше варіантів, щоб вплинути на гру впродовж матчу.

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Це нововведення вперше було застосоване у фіналі Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Тоттенхемом, а тепер стало доступним в усіх матчах. Щоправда, тренери і далі зможуть робити лише три заміни протягом матчу. Лише у поєдинках плей-офф, якщо знадобиться додатковий час, на поле може вийти ще один свіжий виконавець.

Аталанта – єдиний дебютант

Тільки один клуб вперше буде грати в груповому етапі Ліги чемпіонів. Італійська Аталанта посіла третє місце в Серії А в минулому сезоні і сподівається вдало виступити у найпрестижнішому єврокубку. В цьому їй має допомогти українець Руслан Маліновський, який влітку перебрався в клуб із Бергамо.

Аталанта потрапила до групи С, де зустрінеться з Манчестер Сіті, Шахтарем і загребським Динамо. Всі три команди виграли свої національні чемпіонати в минулому сезоні. Але це не означає, що команда Джана П'єро Гасперіні так легко віддасть путівку у раунд плей-офф.

Неймовірне досягнення Аталанти затьмарює лише той факт, що домашні матчі Ліги чемпіонів команда змушена проводити на міланському Сан-Сіро. Стадіон на 21 тисячу глядачів у Бергамо не відповідає стандартам УЄФА.

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