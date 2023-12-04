Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної Іспанії Давід Де Хеа може поновити виступи у чемпіонаті Англії.

У поєдинку 14-го туру АПЛ між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед Нік Поуп отримав травму та був замінений на Мартіна Дубравку. За інформацією Mirror, англійський воротар ризикує залишитись на 5 місяців без футболу.

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Втім, Ньюкасл вже підшукав зіркову заміну Поупу. "Сороки" планують запросити Давіда Де Хею, який з літа 2023-го перебуває у статусі вільного агента. Іспанець підтримував форму, тому буде готовий одразу, коли отримає пропозицію. Ньюкасл, щоправда, не готовий платити стільки ж, скільки Де Хеа отримував у Манчестер Юнайтед (375 тисяч фунтів на тиждень).

Нагадаємо, що Де Хеа виступав за Манчестер Юнайтед з 2011 року до літа 2023-го. Загалом, іспанець провів за МЮ 545 матчів, у яких пропустив 590 голів, а в 190 іграх втримав свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює Де Хеа у 8 млн євро.

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