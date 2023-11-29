Мілан вдома програв дортмундській Борусії (1:3), а ПСЖ на власному полі вирвав нічию з Ньюкаслом (1:1). Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів. Груповий етап, 5 тур

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1

Голи: Мбаппе, 90+8 (пен) – Ісак, 24

Мілан – Борусія Д – 1:3

Голи: Чуквуезе, 37 – Ройс, 10 (пен), Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69

Нереалізований пенальті: Жиру, 6

У "групі смерті" неймовірна інтрига. Ньюкасл двічі програв Дортмунду, але перед тим розгромив ПСЖ. Сьогодні англійці ще раз шокували зірок Парижа. Щоправда, не дуже справедливо, адже ПСЖ створив значно більше гостроти.

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Мбаппе бив і п'ятою, і через себе. Два супершанси мав Дембеле. Барколя вийшов у другому таймі та дивом не відзначився. Героєм матчу став Нік Поуп – голкіпер Ньюкасла тягнув дуже важкі удари з близької відстані, рятуючи гостей.

ПСЖ створив моментів на три голи відповідно до системи xG. Але не використав жодного. Ньюкасл навпаки дуже відповідально поставився до своїх шансів. Ісак першу нагоду змарнував, а другу перетворив у гол. Швед був першим на добиванні після удару Альмірона.

Все йшло до чергової поразки ПСЖ, але в компенсований час Париж вирвав нічию. Господарі заробили пенальті, коли м'яч влучив у руку Лівраменто. Мбаппе спокійно виконав вирок на 90+8.

Дортмундська Борусія виглядала найслабшою в цій групі, а в підсумку першою гарантувала собі плей-офф. "Джмелі" переграли на виїзді Мілан. Починалося все сумно для гостей – Шлоттербек у власному штрафному заблокував м'яч рукою, тому арбітр призначив пенальті. Але Жиру не зумів з 11 метрів переграти Кобеля.

Через кілька хвилин вже Борусія заробила пенальті, коли Байно-Гіттенс хитнув опонента. Ройс впевнено реалізував удар з позначки. Мілан до кінця першого тайму зрівняв рахунок після шикарного соло Чуквуезе, який накрутив половину німецької команди.

Втім, по перерві Борусія показали дива ефективності. Дві хороші атаки – два голи. Байно-Гіттенс забив внаслідок тонкої комбінації Фюлькруга та Забітцера. Адеємі закріпив перевагу Дортмунда. Карім завдав простого удару по центру воріт, однак Меньян грубо помилився.

Борусія набрала 10 очок, піднялася на перше місце та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. За другу путівку поборються інші три команди. ПСЖ з 7 балами йде другим, Ньюкасл – третій (5 пунктів), а Мілан на дні. В останньому турі ПСЖ їде в Дортмунд, а Ньюкасл прийме Мілан.