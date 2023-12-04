В поединке 14-го тура АПЛ между Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед Ник Поуп получил травму и был заменен на Мартина Дубравку. По информации Mirror, английский вратарь рискует остаться на 5 месяцев без футбола.

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Впрочем, Ньюкасл уже подыскал звездную замену Поупу. "Сороки" планируют пригласить Давида Де Хеа, который с лета 2023-го находится в статусе свободного агента. Испанец поддерживал форму, поэтому будет готов сразу, когда получит предложение. Ньюкасл, правда, не готов платить столько же, сколько Де Хеа получал в Манчестер Юнайтед (375 тысяч фунтов в неделю).

Напомним, что Де Хеа выступал за Манчестер Юнайтед с 2011 года до лета 2023-го. В общем, испанец провел за МЮ 545 матчей, в которых пропустил 590 голов, а в 190 играх удержал свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает Де Хеа в 8 млн евро.

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