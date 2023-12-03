Посеред тижня обидві команди не змогли виграти у Лізі чемпіонів і значно погіршили шанси на вихід у плей-офф. Манчестер Юнайтед "завдяки" помилкам Андре Онана втратив перемогу над Галатасараєм (3:3), хоча вів 3:1, а Ньюкасл у Парижі на 90+8 хвилині пропустив з пенальті від ПСЖ, вдовольнившись нічиєю 1:1. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про дуель двох учасників ЛЧ у центральному матчі Прем'єр-ліги.

На момент початку гри команди були сусідами в турнірній таблиці. МЮ, який переміг у трьох останніх турах АПЛ, посідав 6 місце (24 очки). Ньюкасл, маючи на бал менше, йшов 7-м. Вже у день матчу манкуніанці отримали несподівані проблеми. Через несприятливі погодні умови команда не змогла вилетіти до Ньюкасла і змушена була їхати на гру автобусом. Поїздка зайняла три години.

Манчестер Юнайтед не зміг вилетіти в Ньюкасл через погодні умови – команда знайшла альтернативний спосіб подорожі

Можливо, це вплинуло на гру гостей, але "сороки" провели перший тайм значно активніше. Гордон, Ісак, Лівраменто і 17-річний Майлі раз за разом намагалися навантажувати правий фланг Ван-Біссаки. В одному з епізодів Лівраменто зумів обіграти суперника і увійти до штрафного, однак його простріл заблокували. Далот, випередивши Онана, ледь не зіграв рукою у власному штрафному. Пощастило захиснику МЮ. До пенальті було дуже близько.

На 11-й хвилині свій момент створили і гості. Гарначо після класного пасу Фернандеша намагався перехитрити Поупа ударом у ближній кут. Не вийшло. Ван-Біссака пробив з-за меж штрафного – заблокували. Дещо відвели гру манкуніанці від своїх воріт після активного старту від Ньюкасла. Але ненадовго. Онана врятував після удару Альмірона в дальній кут. А на 20-й хвилині гостям просто пощастило. Ісак бив з кількох метрів у порожній кут, але м'яч, зачепивши ногу Магуайра, вилетів на кутовий. Найкращий момент у дебюті гри.

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Ще одна спроба Альмірона закрутити м'яч у дальню дев'ятку. Вище воріт. На 39-й тільки поперечина врятувала Ман Юнайтед після удару Тріпп'єра зі штрафного – знову пощастило гостям. До перерви підопічні Едді Хау мали ще кілька напівмоментів, але забити не змогли.

Господарі значно більше володіли м'ячем (60 на 40%), куди частіше били по воротах (14 ударів за перший тайм проти двох у "дияволів"), але підводила точність. Тільки двічі м'яч влучив у площину воріт Онана. Попри це, xG Ньюкасла за перший тайм склав 1,24 проти 0,09 у Ман Юнайтед. Команді Тен Хага відверто пощастило, що на перерву вона пішла без пропущених м'ячів. Ще один цікавий факт – за весь перший тайм арбітр зафіксував тільки три фоли. Надзвичайно коректна гра.

По перерві сценарій гри не змінився. Ньюкасл наполегливо шукав шляхи до воріт Онана. Камерунець впораввся з ударом Жоелінгтона, але на 55-й хвилині господарі організували розкішний гол. Гімараєс віддав на правий фланг Тріпп'єру, Кіран ювелірно прострілив на дальню стійку, а Гордон заніс м'яч у сітку без шансів для Онана. Тут ніяких претензій до камерунського кіпера, на відміну від гри з Галатасараєм, бути не може. 1:0 – абсолютно заслужений гол Ньюкасла.

Фабіан Шер знову підключився до атаки. Саме він у першому таймі заробив штрафний, який призвів до удару в поперечину, а зараз ледь не застав Онана зненацька гарматним дальнім ударом. Трохи вище. За кілька хвилин швейцарець наступив на ногу Бруну. Деякі арбітри за таке і вилучали, але Пол Тірні не показав навіть жовтої.

Міг забивати 17-річний Льюїс Майлі, який влучив у Ван-Біссаку. Апеляції щодо гри рукою арбітр проігнорував. Лише після 80-ї хвилини МЮ подав ознаки життя. Шер у стрибку вибив м'яч після удару Регілона. У цьому ж епізоді травму отримав Нік Поуп. Основний кіпер Ньюкасла невдало впав і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Мартін Дубравка, який частину минулого сезон провів саме у Манчестер Юнайтед.

Але навіть за таких умов Ман Юнайтед не зміг бодай раз потурбувати резервного кіпера "сорок". Якщо не рахувати епізод на 88-й хвилині, коли "дияволи" все ж забили, але Магуайр, від якого зрикошетив м'яч, був у офсайді. Будуть нові меми – цілком можливо, що багатостраждальний захисник забрав гол у своєї команди.

Maguire to the rescue pic.twitter.com/2xUTEqBqxm — T ️ (@tanto_bld) December 2, 2023

1:0 – мінімальна за рахунком, але дуже впевнена за грою перемога Ньюкасла. Тиждень тому команда Едді Хау на своєму полі розтрощила Челсі (4:1), а зараз зняла скальп ще з одного іменитого суперника. Хоча МЮ в такому стані й іменитим назвати складно – лише 1 удар у площину за весь матч.

Ньюкасл підтвердив лігочемпіонівські амбіції, піднявшись на 5 місце (26 очок). До Астон Вілли і Тоттенхема – 2 бали, але ці команди мають гру в запасі. Манчестер Юнайтед опустився на 7 місце – 24 пункти.

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