Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа має намір стати співвласником іспанського клубу Ельденсе з Сегунди.

Голкіпер Давід Де Хеа, який після відходу з Манчестер Юнайтед перебуває в статусі вільного агента, має намір придбати частину акцій іспанського клубу Ельденсе, що виступає в Сегунді.

Довбик і Циганков отримали суперника з 4 дивізіону, Яремчук поїде до "кабінетного переможця": жеребкування Кубка Іспанії

Як повідомляє АS, іменитий іспанець вже зустрічався з власником клубу – функціонер бажає продати контрольний пакет своїх акцій.

Варто зазначити, ФК Ельденсе посідає 11 сходинку турнірної таблиці в Сегунді, маючи в своєму активі 22 турнірних пункти після 15 зіграних матчів.

Нагадаємо, Де Хеа перебуває без ігрової практики з літа 2023 року – першого липня у іспанця закінчився контракт з Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" вирішили не продовжувати угоду з легендою клубу.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті