Де Хеа хочет приобрести часть акций испанского клуба – легенда МЮ уже продолжительное время без игровой практики
Бывший голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа намерен стать совладельцем испанского клуба Эльденсе из Сегунды.
Голкипер Давид Де Хеа, который после ухода из Манчестер Юнайтед находится в статусе свободного агента, намерен приобрести часть акций испанского клуба Эльденсе, выступающего в Сегунде.
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Как сообщает AS, именитый испанец уже встречался с владельцем клуба – функционер желает продать контрольный пакет своих акций.
Стоит отметить, ФК Эльденсе занимает 11 строчку турнирной таблицы в Сегунде, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.
Напомним, Де Хеа находится без игровой практики с лета 2023 – первого июля у испанца закончился контракт с Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" решили не продлевать соглашение с легендой клуба.
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