Голкипер Давид Де Хеа, который после ухода из Манчестер Юнайтед находится в статусе свободного агента, намерен приобрести часть акций испанского клуба Эльденсе, выступающего в Сегунде.

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Как сообщает AS, именитый испанец уже встречался с владельцем клуба – функционер желает продать контрольный пакет своих акций.

Стоит отметить, ФК Эльденсе занимает 11 строчку турнирной таблицы в Сегунде, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.

Напомним, Де Хеа находится без игровой практики с лета 2023 – первого июля у испанца закончился контракт с Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" решили не продлевать соглашение с легендой клуба.

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