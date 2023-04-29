Чемпіонат Англії 2022/23, 34-й тур

Брайтон – Вулверхемптон – 6:0

Голи: Ундав, 6, 66, Грос, 13, 26, Велбек, 39, 48

Брентфорд – Ноттінгем – 2:1

Голи: Тоуні, 82, Дасілва, 90+3 – Данілу, 45+1

Брайтон у домашньому матчі проти Вулверхемптона побив кілька власних рекордів. Традиційно сильна оборона Хулена Лопетегі пропустила від підопічних Роберто Де Дзербі аж шість голів, не пропустивши жодного. Це була найбільша перемога "чайок" за всю історію виступів в АПЛ.

Чотири м'ячі господарі відвантажили ще до перерви. Востаннє забити стільки у першому таймі "чайкам" вдалося аж 7 років тому у Чемпіоншипі.

Особливо ефектними виявились голи Ундава. Деніс відкрив рахунок, розстрілявши ворота після передачі п'яткою від Велбека. Він же провів і останній гол, скориставшись помилкою Нуньєса у штрафному й красиво перекинувши голкіпера. Крім німця, дублі оформили Велбек і Грос – це лише п'ятий матч в історії АПЛ, коли в одній команді було аж три гравці з 2+ забитими м'ячами.

Енсісо віддав дві гольових передачі. У віці 19 років і 96 днів він став наймолодшим футболістом з Південної Америки, якому вдалося віддати дві гольових передачі в АПЛ. Хуліо допоміг Брайтону наблизитись на відстань двох очок до п'ятого місця – і це при двох матчах у запасі.

У паралельному матчі Брентфорд здобув вольову перемогу над Ноттінгемом. Підопічні Томаса Франка горіли в рахунку до 82-ї хвилини, поки не забив Тоуні, а на 3-й компенсованій спрацювали заміни "джмелів". Дасілва прийняв передачу від Оньєки й забив вирішальний гол – обидва вийшли на поле в середині другого тайму!

Друга звитяга поспіль Брентфорда дозволила продовжити гонитву за Брайтоном. Команда Ярмолюка тримається на відстані двох очок від "чайок".

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