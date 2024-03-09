Роберто Де Дзербі також перебуває у шорт-листі чемпіонів Німеччини, стверджує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Баварія випереджає Ліверпуль в боротьбі за Алонсо – перемовини з мюнхенцями стартували

Баварія перейде до кандидатури тренера Брайтона, якщо не вдасться запросити Хабі Алонсо. Новий спортдир "ротен" Макс Еберль є великим фанатом футбольного стилю Де Дзербі. Натомість прізвище Моурінью у мюнхенських кабінетах наразі не обговорюється, хоча "Особливий" досі вільний після звільнення з Роми.

Нагадаємо, Баварія проводить дуже слабкий сезон – виліт з Кубка Німеччини, 10 очок відставання від Байєра у Бундеслізі. Все це змусило Томаса Тухеля оголосити про відставку, але вже після завершення кампанії.

Ліга Європи: Байєр уникнув першої поразки в сезоні, Рома витерла ноги об Де Дзербі, Ліверпуль влаштував погром у Празі