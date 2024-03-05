Томас Тухель через погані результати вирішив покинути мюнхенців після завершення сезону. Головним кандидатом на посаду тренера Баварії є Хабі Алонсо.

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За інформацією Sky Sport News, мюнхенці вже обговорювали можливе призначення не тільки з агентами наставника Байєра, а й із ним особисто. Стверджується, що Алонсо в разі відходу з леверкузенського клубу після закінчення сезону схиляється до переходу саме в Баварію.

Якщо мюнхенці таки захочуть призначити Алонсо цього літа, за нього доведеться виплатити компенсацію в розмірі 15-25 млн євро. Раніше повідомлялось, що на іспанця претендує Ліверпуль.

Нагадаємо, Байєр Алонсо на 10 очок випереджає Баварію у таблиці Бундесліги за 10 турів до кінця сезону.

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