Роберто Де Дзерби также находится в шорт-листе чемпионов Германии, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Бавария опережает Ливерпуль в борьбе за Алонсо – переговоры с мюнхенцами стартовали

Бавария перейдет к кандидатуре тренера Брайтона, если не удастся пригласить Хаби Алонсо. Новый спортдир "ротен" Макс Эберль является большим фанатом футбольного стиля Де Дзерби. А вот фамилия Моуринью в мюнхенских кабинетах пока не обсуждается, хотя "Особенный" все еще свободен после увольнения из Ромы.

Напомним, Бавария проводит очень слабый сезон – вылет из Кубка Германии, 10 очков отставания от Байера в Бундеслиге. Все это заставило Томаса Тухеля объявить об отставке, но уже после завершения кампании.

Лига Европы: Байер избежал первого поражения в сезоне, Рома вытерла ноги о Де Дзерби, Ливерпуль устроил погром в Праге