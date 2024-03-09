Де Дзерби стал запасным вариантом для Баварии – кандидатуру Моуринью даже не рассматривают
Бавария готовит различные сценарии поиска главного тренера после прощания с Томасом Тухелем.
Роберто Де Дзерби также находится в шорт-листе чемпионов Германии, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг.
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Бавария перейдет к кандидатуре тренера Брайтона, если не удастся пригласить Хаби Алонсо. Новый спортдир "ротен" Макс Эберль является большим фанатом футбольного стиля Де Дзерби. А вот фамилия Моуринью в мюнхенских кабинетах пока не обсуждается, хотя "Особенный" все еще свободен после увольнения из Ромы.
Напомним, Бавария проводит очень слабый сезон – вылет из Кубка Германии, 10 очков отставания от Байера в Бундеслиге. Все это заставило Томаса Тухеля объявить об отставке, но уже после завершения кампании.
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