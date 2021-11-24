Інтер – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Інтер в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає Шахтар. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24"
Найгірші прогнози щодо української євровесни починають збуватись. Динамо вчора втратило усі шанси навіть на третє місце, а сьогодні ми ризикуємо втратити ще й Шахтар – "гірники" за два тури до кінця групового етапу йдуть на четвертій позиції з 1 очком у активі, відставши від третьої на 5 залікових балів. Інтер же встиг відірватись на 6 пунктів. Таким чином, для продовження боротьби хоча б за Лігу Європи підопічним Роберто Де Дзербі необхідна виключно перемога на "Джузеппе Меацца". Ось настільки високою стала ціна поразки в Тирасполі.
Інтер – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Ситуація ускладнюється через серйозну мотивацію міланців. У наступному турі їм доведеться зустрітись з Реалом на "Сантьяго Бернабеу", але відрив від Шерифа у команди мінімальний – за умов поразки або нічиї в Мадриді та другого тріумфу Юрія Вернидуба над донеччанами "нерадзуррі" ризикують вилетіти в ЛЄ. Так може статись, якщо підопічні Сімоне Індзагі не переможуть "гірників". Звитяга ж над українським віце-чемпіоном з великою вірогідністю виведе Інтер у 1/8 фіналу ЛЧ, адже тираспольці навряд чи відберуть очки у Реала.
В цій ситуації сильно знадобиться італійський досвід Роберто Де Дзербі, однак з ним не все добре. Його Сассуоло досить успішно боролося з Інтером, здобувши перемогу й три нічиї у семи матчах, причому двічі "нероверді" забивали міланцям по три голи – втім, виграти на "Джузеппе Меацца" йому не вдалося жодного разу. Поєдинок проти "нерадзуррі" на чолі Шахтаря мало чим відрізнявся від того, що показував Де Дзербі в Серії А: команда Роберто знову дала бій гранду, зігравши сміливо, демонструючи свій футбол і навіть домінуючи протягом 80 хвилин зустрічі – втім, ні перемогти, ні хоча б забити його підопічні не змогли.
Взагалі, прикро було б втратити той Шахтар, який ми побачили в "домашці" з Інтером і на виїзді з Реалом. Останній матч взагалі можна назвати найкращим для українського клубного футболу в 2021 році – "гірники" у Мадриді створили більше моментів і явно награли хоча б на нічию (а то і на перемогу). Що і говорити, коли трибуни "Сантьяго Бернабеу" аплодували Мудрику. На жаль, і тут нашій команді не вистачило класу.
Ці дві зустрічі показали, що Шахтар, взагалі-то, не варто списувати до поєдинку в Мілані. "Помаранчево-чорні" залишаються дуже небезпечними, а їхню тактику прямо зараз ставлять у приклад німецькі та англійські тактичні аналітики – на профільному Spielverlagerung навіть вийшла гігантська стаття про гру "гірників". Наша команда цілком могла бити чемпіона Італії в першому матчі, а Шерифу навіть вдалося це зробити – то чому всі ховають донеччан до стартового свистка? Апеннінцям треба боятись не менше, ніж українським вболівальникам.
Проблема полягає в тому, що за красивими ідеями, класними матчами проти грандів і потужними відрізками в УПЛ маскується нестабільність донеччан. Спочатку вона здавалася логічною, адже Роберто Де Дзербі лишень знайомився зі своїми підопічними і з новим чемпіонатом, однак в листопаді колектив продовжує демонструвати проблеми – Ворскла домінувала в поєдинку з Шахтарем протягом 30 хвилин (допоки не сталося вилучення), а скромний Рух тримав "нулі" до 86-ї хвилини. "Гірникам" досі важко проти будь-якого суперника із закритою ігровою позицією. Травма Траоре підсилила біду в цьому аспекті.
Ліга чемпіонів же розкрила великі труднощі з виходом під пресингу. Шахтар намагається залучати до цієї роботи голкіпера, однак і Пятов, і Трубін не славляться роботою ногами – захисники ж навіть без тиску допускають дуже серйозні помилки. Поєдинки проти Реала виявились показовими. Втім, з такими проблемами донеччани (та і весь український футбол) живуть давно. Раніше вони не заважали здобути результат – необхідно лишень грамотно приховати ці недоліки. Роберто Де Дзербі вміє це робити.
Інтер залишається безумовним фаворитом протистояння, але "нерадзуррі" вже не вважають чемпіонською машиною. Ті часи завершились з відходом Антоніо Конте й Лукаку, а також з приходом серйозної фінансової заборгованості. Не можна сказати, що при Сімоне Індзагі команда вже зараз вибула з гонитви за Скудетто, але в фаворити її ніхто не записує – не той склад і не той рівень гри. Міланці продовжують стабільний набір очок, однак в половині матчів вони демонстрували нервовий футбол, а почасти їм просто щастило. У Тирасполі ж колектив взагалі примудрився програти.
Чемпіону Італії вистачає класу й досвіду, аби карати суперників за дрібні помилки й здобувати позитивний результат у важких матчах – втім, Інтеру вже не вистачає сили для домінування у більшості своїх поєдинків. Ігри "нерадзуррі" у поточному сезоні дуже часто проходять за тим же сценарієм, що і в Києві у зустрічі з Шахтарем – команда чергує хороші та посередні за якістю відрізки, демонструє хорошу тактичну підготовку, в якийсь момент починає відверто терпіти, однак на останніх хвилинах створює вбивчі моменти. Частіше вони конвертуються в перемоги, але не завжди.
Попри всі ці проблеми, Інтер залишається топом. В останніх семи матчах підопічні Сімоне Індзагі не програли жодного разу, здобувши перемогу над потужним Наполі й розписавши нічиї з Міланом і Ювентусом. За очікуваними очками, xG та забитими голами "нерадзуррі" є найкращими в Італії.
Більшість тактичних аналітиків визнає атаку сьогоднішнього суперника Шахтаря найкращою в Серії А – нападники грамотно виконують свої ролі (Лаутаро витягує на себе увагу, Джеко / Корреа обігруються в глибині й грають "стовпів"), центрбеки активно йдуть на останню третину, а центральні атакувальні хави вносять у систему творчий елемент своїми хитрими переміщеннями. В перехідній фазі Інтер теж прекрасний. Не вистачає лишень стабільності та якості при грі без м'яча (особливо в опорній зоні).
Словом, Шахтарю сьогодні буде дуже важко. А хто казав, що буде легко? В Лізі чемпіонів ніхто просто так очки не роздає.
Кадрова ситуація
Інтеру точно не допоможуть де Врей та Санчес. Втрата лідера оборони особливо болісно б'є по "нерадзуррі". Крім того, Джеко в поєдинку проти Наполі вийшов лишень на 62-й хвилині – і не факт, що після травми Едін готовий з'явитись в основі. Ще більші сумнівним виглядає вихід Барелли – на вихідних Ніколо отримав пошкодження м'язу стегна. Натомість, у складі італійців немає дискваліфікованих.
У Шахтаря ситуація досить важка. В лазареті залишається Траоре, Мораєс лишень почав індивідуальні тренування, а Дентінью вже покинув клуб. Точно не зіграють Ісмаїлі та Алан Патрік. Участь Степаненка в матчі залишається під питанням. Немає в заявці і Судакова. Даних футболістів не можна назвати незамінними, однак їхня втрата серйозно б'є по глибині складу – в другому таймі ця проблема точно дасть про себе знати.
Орієнтовні склади на матч Інтер – Шахтар
Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні – Дарміан, Відаль, Брозовіч, Перішич – Чалханоглу – Корреа, Мартінес
Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Педрінью, Соломон – Фернандо
Прогноз "Футбол 24" – 2:1
Інтер – дуже сильний колектив, який має проблеми через проведення тактичної й кадрової перебудови. Сімоне Індзагі проводить її дуже обережно й плавно, тож "проблеми зросту" не заважають міланцям здобути результат у більшості важливих матчів. Навіть якщо "нерадзуррі" дуже важко, вони все одно перемагають. Особливо сильно чемпіон Італії виглядав протягом останнього місяця, зупинивши двох претендентів на чемпіонство та Ювентус.
Шахтар у поєдинку з Реалом та з тим же Інтером довів готовність грати з грандами на рівних, без страху й з хорошими тактичними рішеннями – втім, в обох випадках донеччанам не вдалося вистрибнути за стелю свого класу. Мадридці перемогли "гірників", організувавши всього кілька топ-моментів, а міланці в Києві повинні були забивати мінімум двічі за останні 10 хвилин (тоді врятував Пятов). Українська ж команда, шикарно вибігаючи в атаку, або не могла пробитись крізь оборонний мур, або марнувала свої нагоди.
В принципі, сьогодні можна було б поставити і на нічию. Шахтар може втримати її. Втім, команду Роберто Де Дзербі вона не влаштує – їй потрібна лишень перемога. Відповідно, "помаранчево-чорним" доведеться сильніше розкриватись і витрачати більше енергії – а от освіжити й посилиту гру по перерві можна хіба що Марлосом і опорником (Степаненко або Антоніо). Щонайгірше, Інтеру теж потрібна перемога за будь-яку ціну.
Атака у Інтера зараз занадто потужна, а оборона Шахтаря не лякає навіть середнячків УПЛ. Взагалі, команда Роберто Де Дзербі виглядає слабшою по всім параметрам – і мова не тільки і не стільки про клас, скільки про загальний рівень футболу протягом останнього місяця. В таких умовах нічия виглядає максимумом, на який можна сподіватись, але навіть у неї не віриться. "Нерадзуррі" дуже необхідна перемога. Сьогодні вони її здобудуть.
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